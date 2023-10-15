Главный тренер «Сент-Луиса» рассказал о состоянии Бучневича

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Берубе прокомментировал состояние российского нападающего Павла Бучневича. Напомним, форвард получил травму в победном матче с «Сиэтлом» (2:1 Б). Россиянин неудачно ударился о борт после грубого толчка в спину от защитника «Сиэтла» Джейми Олексяка. Бучневич покинул площадку и больше в игру не вернулся. Его игровое время в матче составило 5 минут и 27 секунд.

«Бучневич сегодня чувствует себя лучше. Его состояние сегодня более обнадеживающее, чем вчера вечером. Возможно, он избежал серьёзной травмы», — приводит слова Берубе журналист Лу Корак в соцсети Х (ранее Twitter).

Бучневич в новом сезоне-2023/2024 НХЛ провёл лишь второй матч и ещё не набрал ни одного результативного балла.