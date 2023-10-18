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«Лос-Анджелес» добился первой победы в новом сезоне НХЛ в матче с «Виннипег Джетс»

Сегодня, 18 октября, «Виннипег Джетс» на своей площадке проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 1:5 (0:0, 0:2, 1:3).

В составе «Кингз» заброшенной шайбой отличились Пьер-Люк Дюбуа, Арутр Калиев и Филлип Дано, а также дублю на счету Тревора Мура.

За «Виннипег» единственную шайбу забросил канадский нападающий Марк Шайфли.

После трёх матчей «Лос-Анджелес» занимает седьмое место с тремя очками в Западной конференции. «Виннипег» расположился на 12 месте с двумя очками.

Следующий матч «Джетс» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Кингз» сыграет в гостях с «Миннесота Уайлд».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь