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«Лос-Анджелес» добился первой победы в новом сезоне НХЛ в матче с «Виннипег Джетс»

«Лос-Анджелес» добился первой победы в новом сезоне НХЛ в матче с «Виннипег Джетс»
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Сегодня, 18 октября, «Виннипег Джетс» на своей площадке проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 1:5 (0:0, 0:2, 1:3).

В составе «Кингз» заброшенной шайбой отличились Пьер-Люк Дюбуа, Арутр Калиев и Филлип Дано, а также дублю на счету Тревора Мура.

За «Виннипег» единственную шайбу забросил канадский нападающий Марк Шайфли.

После трёх матчей «Лос-Анджелес» занимает седьмое место с тремя очками в Западной конференции. «Виннипег» расположился на 12 месте с двумя очками.

Следующий матч «Джетс» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Кингз» сыграет в гостях с «Миннесота Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Дюбуа (Копитар, Фиала) – 31:01     0:2 Мур (Дано, Калиев) – 36:19     0:3 Калиев (Мур, Дано) – 42:51     0:4 Мур (Андерсон) – 54:31     0:5 Дано – 56:32 (pp)     1:5 Шайфли (Демело, Наместников) – 58:44    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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