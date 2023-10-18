Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» в гостях обыграть «Сиэтл»

Сегодня, 18 октября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Климат Пледж-Арене» завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Валерий Ничушкин, а также Арттури Лехконен, Логан О’Коннор и Микко Рантанен.
В воротах у команды играл российский вратарь Александр Григорьев. Он отыграл весь матч и сделал 37 сейвов (97,37 — процент сейвов).
За «Сиэтл» единственную шайбу забросил американский нападающий Кайлер Ямамото.
После трёх матчей «Лос-Анджелес» занимает седьмое место с тремя очками в Западной конференции. «Виннипег» расположился на 12-м месте с двумя очками.
Следующий матч «Джетс» проведут с «Вегас Голден Найтс», а «Кингз» сыграют в гостях с «Миннесотой Уайлд».
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