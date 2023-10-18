Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» в гостях обыграть «Сиэтл»

Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» в гостях обыграть «Сиэтл»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 октября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Климат Пледж-Арене» завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Валерий Ничушкин, а также Арттури Лехконен, Логан О’Коннор и Микко Рантанен.

В воротах у команды играл российский вратарь Александр Григорьев. Он отыграл весь матч и сделал 37 сейвов (97,37 — процент сейвов).

За «Сиэтл» единственную шайбу забросил американский нападающий Кайлер Ямамото.

После трёх матчей «Лос-Анджелес» занимает седьмое место с тремя очками в Западной конференции. «Виннипег» расположился на 12-м месте с двумя очками.

Следующий матч «Джетс» проведут с «Вегас Голден Найтс», а «Кингз» сыграют в гостях с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ямамото (Данн) – 15:09     1:1 Лехконен – 23:50     1:2 О'Коннор (Макар, Тэйвз) – 31:50 (sh)     1:3 Рантанен (Жирар, Кольяно) – 53:44     1:4 Ничушкин – 56:46    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android