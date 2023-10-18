Главный тренер «Эдмонтона» Вудкрофт: Драйзайтль — лучший силовой форвард в НХЛ

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт оценил игру Леона Драйзайтля в матче с «Нэшвиллом». Немецкий форвард «Ойлерз» забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, став первой звездой матча.

«Драйзайтль — лучший силовой форвард в нынешней НХЛ. Современная версия силового форварда. Он универсален – может играть на любом фланге и в центре. Его игра в большинстве – это что-то особенное. Сегодня он провёл выдающийся матч», — цитирует Вудкрофта Sportsnet.

Обе шайбы Драйзайтля в матче были заброшены в большинстве. Таким образом, 27-летний хоккеист вышел на чистое первое место в списке бомбардиров, забивших в неравных составах, в истории «Эдмонтона». На счету Драйзайтля 128 голов.