«Макдэвид, какого чёрта?! Это приём из балета!» Коннор снова забил безумный гол-шедевр

«Эдмонтон» провально начал сезон-2023/2024. «Нефтяники» стартовали с двух поражений подряд — и оба в матчах с «Ванкувером». Причём в первой встрече «Ойлерз» были абсолютно унижены — 1:8. Так что к матчу с «Нэшвиллом» хоккеисты «Эдмонтона» подошли крайне мотивированные.

Уже на девятой минуте встречи Леон Драйзайтль вывел «нефтяников» вперёд, забив в большинстве. Причём разыграно было как по нотам: Райан Ньюджент-Хопкинс отпасовал на красную линию уровня ворот на Зака Хаймана, тот в касание на пятачок на Драйзайтля — а немец также в касание вколотил шайбу под перекладину.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Примечательно, что этот гол стал для Леона 127-м при игре в большинстве. Драйзайтль обошёл Гленна Андерсона и Райана Смита, побив клубный рекорд «Эдмонтона»! А немцу же всего 27 лет, и покидать «Ойлерз» он явно не собирается…

«Нефтяники» учли ошибки прошлого — они не собирались успокаиваться на этом. На 14-й минуте уже Хайман удвоил преимущество команды, а ещё через три минуты отличился Ньюджент-Хопкинс — 3:0.

А затем случился лучший момент игрового дня и, возможно, всего старта нового сезона НХЛ.

Спустя всего минуту после гола Хаймана Коннор Макдэвид сотворил настоящий шедевр!

Эвандер Кейн в средней зоне отпасовал на Драйзайтля, тот, стоя на красной линии, передал шайбу капитану «Эдмонтона» пасом в лучших традициях Серхио Бускетса. А затем началась красота.

Макдэвид, приняв шайбу, потерял равновесие после контакта с игроком «Нэшвилла». Но канадец не остановился — уже сидя на коленях, Коннор на скорости эффектно развернулся на 360 градусов, поднялся обратно на ноги, включился в эпизод, подхватив шайбу, и, выйдя практически один на один с Юусе Саросом, элегантно послал каучуковый диск мимо вратаря! 4:0 к 18-й минуте матча и гол-шедевр в исполнении Макдэвида!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Эта шайба Коннора просто взорвала как толпу на «Бриджстоун-Арене», так и фанатов в соцсетях.

«Коннор Макдэвид даёт новое определение термину «спин-о-рама», — пишет NHL Public Relations;

— пишет NHL Public Relations; «Макдэвид делает пируэт и забивает очень элегантный гол!» — восхищается TVA Sports;

— восхищается TVA Sports; «Активирован цикл отжима от Макдэвида», — смеётся официальная страница «Эдмонтона»;

— смеётся официальная страница «Эдмонтона»; «Коннор Макдэвид! Какого чёрта?!» — пишет официальный аккаунт НХЛ;

— пишет официальный аккаунт НХЛ; «Стиль ниндзя», — восхищается болельщик с ником chickenhawk;

— восхищается болельщик с ником chickenhawk; «Вымыто», — сравнивая со стиральной машинкой, пишет Sammy Spagetti;

— сравнивая со стиральной машинкой, пишет Sammy Spagetti; «Это было самое потрясающее движение, которое я когда-либо видел!!! Определённо самый яркий хоккеист в мире!!! Вперёд «Ойлерз»!» — сходит с ума Gerry Hummel;

— сходит с ума Gerry Hummel; «Хей, это не движение Уэйна Гретцки, это приём Макдэвида из балета», — заключает фанат с ником me. Неужели легендарные слова Даниса Зарипова можно трактовать и в положительном смысле?!;

— заключает фанат с ником me. Неужели легендарные слова Даниса Зарипова можно трактовать и в положительном смысле?!; «Окей, Мэттьюс и Бедард на ходу… но какой причудливый приём они могут придумать, после чего будет забит гол?» — вопрошает Kasane;

А фанат с ником KowBell и вовсе посвятил Макдэвиду строчку из легендарной песни Селин Дион My Heart Will Go On: «Коннор… как только он поднимется с колен, Селин запоёт: «Ты здесь — я ничего не боюсь. И я знаю, что моё сердце будет продолжать биться. Мы останемся такими навсегда».

Примечательно, что «Эдмонтон» благодаря голу МакДи повторил клубное достижение 38-летней давности! «Ойлерз» забросили наибольшее количество шайб в первом периоде выездного матча с 1985 года.

По итогу довести матч до итоговой победы — первой в нынешнем сезоне — не составило труда. Несмотря на пропущенный на старте второго периода гол, «нефтяники» смогли забросить ещё дважды: сначала Драйзайтль обновил свой рекорд, забив в большинстве, а точку в матче поставил Уоррен Фёгеле.

Если «Эдмонтон» всегда будет доводить встречи до победы таким образом — с кучей рекордов и шедеврами Макдэвида, может быть, иногда и разгромно проигрывать не так уж и плохо?