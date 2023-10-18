Отец Тарасенко: Володя в «Оттаве» будет играть столько, сколько должен играть лидер

Андрей Тарасенко, отец нападающего «Оттавы Сенаторз» Владимира Тарасенко, рассказал о своём отношении к однолетнему соглашению хоккеиста с канадским клубом.

«Как отношусь к идее с небольшим однолетним контрактом в не самом сильном клубе, когда, проявив себя в коллективе, где он будет одной из главных звёзд, Владимир следующим летом добьётся более крупного контракта в клубе с чемпионскими амбициями? Ну всё правильно. Такая перспектива просматривается. Володя — лидер. Он может и забить, и отдать передачу. Вы же знаете, что по статистике у него в карьере примерно одинаковое количество заброшенных шайб и сделанных голевых передач.

Поэтому думаю, что такой разносторонний игрок в любой команде будет нужен. И «Оттаве» он был нужен — клуб долго ждал ответа Владимира на приглашение. Думаю, всё будет нормально в смысле доверия тренера. Он будет получать игровое время и в большинстве, и при игре «пять на пять». И будет играть столько, сколько должен играть лидер», — цитируют Андрея Тарасенко «Известия».

Напомним, 31-летний форвард сыграл три встречи и записал на свой счёт гол и три ассиста.