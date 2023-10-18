«Не имеем права так играть». Кравец высказался после поражения «Авангарда» со счётом 2:5

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о поражении от «Витязя» (2:5).

«Понимали, что соперник будет сегодня сильно играть, потому что нужны очки команде, им нужно доказывать. Старались настроить ребят на эту тему, говорили, что будет основной психология. Но в зачёт нам только первый период. Отыграли его хорошо, но дальше решили, что так будет продолжаться, и затем сыграли безобразно. Понимаем ошибки, понимаем, что нужно сделать, и уверен, что со своими прямыми конкурентами будем играть иначе.

Честно говоря, мне кажется, что в КХЛ нет рядовых матчей. Каждая игра имеет значение. Настраивались, как всегда, как на все команды лиги. Те эмоции, которые команда получила во время прошлой встречи с «Локомотивом», должны, наоборот, придавать сил, а не выхолащивать. Мы не имеем права играть, как сегодня, на глазах тех людей, которые за нас так болеют», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.