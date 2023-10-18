«Смотрим вперёд с надеждой». Рябыкин — о первой победе в роли главного тренера «Витязя»

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над «Авангардом» (5:2).

«Нам есть над чем работать. Мне очень понравилось, что ребята при 0:2 не опустили руки, продолжали играть в агрессивный хоккей, давить защитников. Я благодарен им, что они выполнили, что просили. Пропущенные шайбы? Это не суперошибки, просто необязательные голы. Это игра, каждый человек ошибается. Главное – уметь выходить из таких ситуаций.

Нам ещё много предстоит работать над тактикой, над физическим состоянием. Сейчас видно, что у ребят много желания, много информации, но ещё не до автоматизма дошли действия. Нужно время, но шаг за шагом мы видим позитивные сдвиги. Смотрим вперёд с надеждой, ждём, пока наш лазарет опустеет, много травмированных», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.