Олег Леонтьев оценил камбэк «Нефтехимика» с 0:3 в игре с «Адмиралом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог победного матча с «Адмиралом» (4:3). Напомним, нижнекамцы отыгрались с 0:3 и забросили победную шайбу на последней минуте третьего периода.

«Несмотря на то что после второго периода 0:3 «горели», по игре были моменты и мы верили в победу, в то, что переломим ситуацию. Надо было забить один гол, и потом уже пойдёт. В принципе, так и случилось. Конечно, молодцы парни, что не опустили руки, в третьем периоде вышли и переломили эту игру. Соколов здорово отработал, конечно. Но я не хочу кого-то выделять, победа делится на всю команду. Болельщиков, кто пришёл сегодня на хоккей, поздравляю. График жёсткий, но жаловаться не будем. Будем готовиться к следующему матчу. Всех с победой!

По статистике перед третьим периодом была ужасающая картина по вбрасываниям 9:31 в пользу соперника, в третьем, напротив, 16 на 6? По статистике по вбрасываниям наши неплохо выглядели в течение всего этого промежутка. До сегодняшней игры не знаю, с чем это связано. Мы уделяем и этому компоненту внимание, это очень важный момент в игре. Вбрасывание — это практически преимущество. Не на это нужно обращать внимание, а на общую игру. Мы по броскам переиграли, по блокированным здорово сыграли, поэтому там другие ключевые моменты. Недавно чьё-то интервью читал. Мы канадцам тоже в советское время проигрывали по вбрасываниям, зато выигрывали матчи. Это ключевое, мне кажется.

Перед третьим периодом на какие-то действия особый акцент делали? Да, тренерский штаб сделал определённые корректировочки, поэтому на кое-какие моменты обратили внимание. Ведётся работа, тем более когда матч проигрываешь», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

В следующем матче «Нефтехимик» примет дома СКА 21 октября. «Адмирал» сыграет дома со «Спартаком» 22 октября.