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«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и на последней минуте матча вырвал победу у «Адмирала»

В Нижнекамске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нефтехимик» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 18-й минуте первого периода Дмитрий Бучельников с передачи Колби Уильямса открыл счёт в игре.

На 12-й минуте второго периода Даниил Гутик с передач Прохора Корбита и Дмитрия Бучельникова удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте периода Юрий Паутов с передач Александра Горшкова и Антона Берлёва сделал счёт 3:0.

На четвёртой минуте третьего периода Булат Шафигуллин с передач Энтони Камара и Никиты Хлыстова размочил счёт в матче. На восьмой минуте периода Никита Сетдиков с передач Артёма Серикова и Евгения Митякина сократил отставание до минимума, а спустя 34 секунды Дмитрий Соколов с передач Дмитрия Жукенова и Владимира Брюквина сделал счёт равным. За 25 секунд до конца третьего периода Дмитрий Соколов принёс хозяевам победу.

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В следующем матче «Нефтехимик» примет дома СКА 21 октября. «Адмирал» сыграет дома со «Спартаком» 22 октября.