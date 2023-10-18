«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и на последней минуте матча вырвал победу у «Адмирала»

В Нижнекамске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нефтехимик» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
На 18-й минуте первого периода Дмитрий Бучельников с передачи Колби Уильямса открыл счёт в игре.
На 12-й минуте второго периода Даниил Гутик с передач Прохора Корбита и Дмитрия Бучельникова удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте периода Юрий Паутов с передач Александра Горшкова и Антона Берлёва сделал счёт 3:0.
На четвёртой минуте третьего периода Булат Шафигуллин с передач Энтони Камара и Никиты Хлыстова размочил счёт в матче. На восьмой минуте периода Никита Сетдиков с передач Артёма Серикова и Евгения Митякина сократил отставание до минимума, а спустя 34 секунды Дмитрий Соколов с передач Дмитрия Жукенова и Владимира Брюквина сделал счёт равным. За 25 секунд до конца третьего периода Дмитрий Соколов принёс хозяевам победу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Нефтехимик» примет дома СКА 21 октября. «Адмирал» сыграет дома со «Спартаком» 22 октября.
- 18 октября 2023
-
21:44
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:14
-
21:12
-
21:00
-
20:59
-
20:45
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:00
-
19:33
-
19:22
-
19:10
-
19:00
-
18:37
-
18:23
-
18:12
-
17:55
-
17:41
-
17:30
-
17:09
-
17:00
-
16:44
-
16:30
-
16:22
-
16:10
-
15:50
-
15:40
-
15:15
-
14:55
-
14:30
-
14:15