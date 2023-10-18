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«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и на последней минуте матча вырвал победу у «Адмирала»

«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и на последней минуте матча вырвал победу у «Адмирала»
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В Нижнекамске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нефтехимик» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 18-й минуте первого периода Дмитрий Бучельников с передачи Колби Уильямса открыл счёт в игре.

На 12-й минуте второго периода Даниил Гутик с передач Прохора Корбита и Дмитрия Бучельникова удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте периода Юрий Паутов с передач Александра Горшкова и Антона Берлёва сделал счёт 3:0.

На четвёртой минуте третьего периода Булат Шафигуллин с передач Энтони Камара и Никиты Хлыстова размочил счёт в матче. На восьмой минуте периода Никита Сетдиков с передач Артёма Серикова и Евгения Митякина сократил отставание до минимума, а спустя 34 секунды Дмитрий Соколов с передач Дмитрия Жукенова и Владимира Брюквина сделал счёт равным. За 25 секунд до конца третьего периода Дмитрий Соколов принёс хозяевам победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Бучельников (Уильямс) – 17:55 (5x5)     0:2 Гутик (Корбит, Бучельников) – 31:13 (5x4)     0:3 Паутов (Горшков, Берлёв) – 37:23 (5x5)     1:3 Шафигуллин (Камара, Хлыстов) – 43:43 (5x5)     2:3 Сетдиков (Сериков, Митякин) – 47:07 (5x5)     3:3 Соколов (Жукенов, Брюквин) – 47:41 (5x5)     4:3 Соколов (Жукенов, Хохлов) – 59:34 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Нефтехимик» примет дома СКА 21 октября. «Адмирал» сыграет дома со «Спартаком» 22 октября.

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