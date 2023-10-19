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Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения в матче с «Оттавой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей дубль оформил Джон Норрис и ещё по одной шайбе забросили Владимир Тарасенко, Артём Зуб, Клод Жиру и Джейк Сандерсон.

Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил Джон Карлсон. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей. Форвард Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Оттава» одержала третью победу подряд в НХЛ. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канадиенс».