Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался об игре с «Оттава Сенаторз» (1:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мне казалось, что каждая ошибка, которую мы совершаем, находится в наших воротах», — приводит слова Кузнецова журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).

Также главный тренер команды Спенсен Карбери назвал схожую причину поражению, сказав, что теперь, когда команда допускает ошибку, это происходит в воротах.

После трёх матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 2 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).

В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.