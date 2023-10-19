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Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз»

Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался об игре с «Оттава Сенаторз» (1:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мне казалось, что каждая ошибка, которую мы совершаем, находится в наших воротах», — приводит слова Кузнецова журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).

Также главный тренер команды Спенсен Карбери назвал схожую причину поражению, сказав, что теперь, когда команда допускает ошибку, это происходит в воротах.

После трёх матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 2 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).

В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Грейг, Жозеф) – 04:28     2:0 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 12:29 (pp)     2:1 Карлсон (Овечкин, Уилсон) – 18:54     3:1 Норрис (Батерсон) – 21:47     4:1 Зуб (Сандерсон, Тарасенко) – 24:46     5:1 Жиру (Шабо, Штюцле) – 35:47     6:1 Сандерсон (Штюцле, Жиру) – 51:48    
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