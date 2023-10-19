Евгений Малкин вышел на чистое 55-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для россиянина 474-м за карьеру в НХЛ.

По этому показателю Малкин вышел на чистое 55-е место в истории лиги, превзойдя показатели Дэниса Савара (473) и Александра Могильного (473). Следующей целью для Евгения является результат Берни Николса (475), далее в списке лучших снайперов лиги расположился Сергей Фёдоров (483).

В текущем регулярном чемпионате на счету Малкина четыре матча в составе «Питтсбурга», в которых он набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+1».