«Он рвёт и мечет!» Малкин обошёл Могильного и стал третьим русским снайпером в истории НХЛ

Начало сезона у Евгения Малкина определённо задаётся. После «пустой» игры с «Чикаго» российский лидер «Пингвинз» выдал мощнейший четырёхочковый матч с «Вашингтоном», а затем оформил 1+1 против «Калгари».

Женя в этом сезоне снова полностью здоров и летает по площадке в абсолютно доминирующем стиле, совершенно забыв о почтенном для хоккеиста возрасте. Какие 37? Ну максимум 27! После прошлого матча он даже шутил, что постарается догнать по голам Александра Овечкина. Радостно видеть Джино в такой шикарной форме и отличном настроении.

Вот и гостевой поединок в Детройте Малкин начал с гола. Уже на 53-й секунде Евгений разыграл амплитудную стеночку с Райлли Смитом и вогнал шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Малкин просто рвёт и мечет!» — тут же отреагировала НХЛ в своих соцсетях.

Эта шайба стала 474-й в карьере Малкина в НХЛ, что позволило ему выйти на чистое третье место среди российских снайперов лиги за всю историю. Евгений оставил позади Александра Могильного, а впереди на расстоянии в девять шайб находится Сергей Фёдоров. До Овечкина чуточку больше — 348.

И седьмое очко в сезоне. Малкин, ставший третьей звездой НХЛ на прошедшей неделе, продолжает уверенно держаться среди лидеров гонки бомбардиров.

К несчастью для «Питтсбурга», за воодушевляющим началом продолжения не последовало. Ещё в первом периоде «Детройт» усилиями Алекса Дебринкэта успел сравнять счёт, а во втором периоде хозяева площадки разыгрались так, что забросили ещё три шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Надо отдать должное «Питтсбургу» за то, что не бросил играть и в третьем периоде принялся ликвидировать довольно весомое отставание. Сидни Кросби выдал передачу под бросок Эрику Карлссону, и тот прошил Вилле Хуссо, оформив свою первую шайбу в составе «пингвинов». «Это был его лучший период за четыре матча, он здорово катался. Это же Эрик Карлссон, сегодня он мог забивать четыре или пять. Он играет на своём уровне, много помогает в атаке. Но мы должны ему помогать, а он будет помогать нам», — отметил после игры Малкин.

Гости продолжали давить и в итоге смогли сократить отставание до минимума, но, уже сняв вратаря в концовке, пропустили ещё две. Эндрю Копп вообще мог делать хет-трик, но Тристан Джерри, пока ещё был в воротах, отразил его буллит.

«Питтсбург» проиграл, но не унывает, и Малкин тоже: «Второй период был тяжёлым для нас. Нам надо играть лучше, это точно. Они играют просто – пас из-за ворот на синюю линию и бросок под подставление или добивание. Нам надо жёстче играть перед воротами. Но мне нравится, что мы делаем. Мы старались давить в третьем периоде, звено Сида практически сразу же забило, это придало нам энергии. А «шесть на пять» немного не повезло, шайба подпрыгнула над моей клюшкой, я разозлился. Но мне понравилось, что мы показали в третьем периоде, просто во втором наделали ошибок, но бились до конца. У нас потрясающая команда, в раздевалке мы разговариваем, поддерживаем друг друга. Мне нравится, что мы делаем. Просто сегодня были маленькие ошибки. Мы их исправим».