ESPN не включил Малкина в топ-100 лучших игроков НХЛ, в списке всего девять россиян

Журналисты и аналитики ESPN составили список из 100 лучших игроков НХЛ, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Примечательно, что в этот список не попал российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Всего в топ-100 лучших хоккеистов НХЛ по версии ESPN попали девять россиян. Малкин не попал даже в список из 10 хоккеистов, достойных упоминания в топ-100. На данный момент Малкин делит второе место в списке лучших бомбардиров сезона с 7 (3+4) очками в четырёх матчах.

Первые три места заняли Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Кейл Макар («Колорадо») и Натан Маккиннон («Колорадо»).

Лучшим из россиян признан Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), расположившийся на восьмом месте в списке. 17-е место у Кирилла Капризова («Миннесота»). 28-е место занял Игорь Шестёркин («Рейнджерс»). 30-е место у Ильи Сорокина («Айлендерс»). 32-е место занял Артемий Панарин («Рейнджерс»). 37-е место у Александра Овечкина («Вашингтон»). 53-е место занял Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй»). 57-е место у Андрея Василевского («Тампа-Бэй»). 97-е место занял Сергей Бобровский («Флорида»).

В списке отсутствуют именитые российские нападающие: Владимир Тарасенко («Оттава»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»), Павел Бучневич («Сент-Луис»).

«Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» лидируют в этом списке, имея по шесть игроков в топ-100, в то время как в нём отсутствуют хоккеисты из «Анахайма» и «Филадельфии».