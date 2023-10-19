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«Сообща прославлять Россию». Назаров оценил соглашение между федерациями бокса и хоккея РФ

«Сообща прославлять Россию». Назаров оценил соглашение между федерациями бокса и хоккея РФ
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Известный тренер Андрей Назаров оценил подписание соглашения между российскими федерациями бокса и хоккея, которое предусматривает совместные тренировки хоккеистов и боксёров.

«Считаю подписание соглашения о взаимодействии между федерациями бокса и хоккея России очень правильным и своевременным шагом. Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко даже предложила проводить совместные тренировки между боксёрами и хоккеистами. Абсолютно правильный ход, говорящий о том, что женщины умеют принимать грамотные решения, а у нас их порой недооценивают. Сейчас такое время, что все мы должны объединиться и сообща прославлять Россию, будь то бокс, хоккей или футбол.

Футболистов, кстати, тоже пригласил бы поучаствовать в тренировках и заключить соглашение о сотрудничестве. Знаю, что футбольные болельщики на меня часто обижаются, поэтому хочется привлечь их любимых игроков к настоящим мужским испытаниям и посмотреть, выдержат ли футболисты заданный боксёрами и хоккеистами темп», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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