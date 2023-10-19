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Федерация бокса России пригласила российских хоккеистов на совместные тренировки

Федерация бокса России пригласила российских хоккеистов на совместные тренировки
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко предложила проводить совместные тренировки между боксёрами и хоккеистами. В четверг федерации бокса и хоккея России подписали соглашение о взаимодействии, которое, в частности, предусматривает обмен опытом в рамках тренировочного процесса спортсменов.

«Бокс и хоккей — те виды спорта, которые своими победами долгие годы прославляют нашу страну. Они формируют стальной характер, воспитывают храбрость и стремление победить во что бы то ни стало. Мы знаем много примеров, когда спортсмены в боксе и хоккее в самых непростых ситуациях находили ключ к победе, преодолевая себя. Даже великий тренер Анатолий Владимирович Тарасов интегрировал боксерские упражнения в подготовку.

Я убеждена, что занятия боксом или хоккеем если и не приведут человека к победам на чемпионате России, Европы или мира, то сделают из него настоящего мужчину. Который способен защитить свою семью, дом, страну, добиться успеха в самых различных сферах. Мы убеждены, что обмен опытом с Федерацией хоккея России даст новый импульс в развитии наших федераций. А у наших спортсменов будет возможность получить новый, бесценный опыт», — цитирует Кириенко ТАСС.

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Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: ТАСС

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