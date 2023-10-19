Третьяк: Россия обогнала США по количеству катков на душу населения, и нам их не хватает

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о строительстве ледовых катков по всей стране и заявил, что в среднем по количеству катков на душу населения Россия опережает США.

«На протяжении моего президентства в ФХР я всё время приводил пример, что в Канаде построено 3000 катков, в Америке — 1900, в Финляндии — 270… И мы на душу населения везде проигрываем. Но сейчас мы обыграли американцев в среднем по количеству катков на душу населения. Когда я пришёл в 2006 году, у нас было 145 катков. А сегодня у нас 800 катков.

Большое спасибо нашему президенту, правительству и министерству спорта. Они нас услышали, и теперь строятся катки. А посмотрите, какие прекрасные арены воздвигаются для клубов КХЛ — и в Омске, и в Новосибирске, сейчас строится в Екатеринбурге, а также в Нижнем Новгороде… Я был, и там вообще уникально: три катка под одной крышей. Мы сейчас находимся в Перми, и тут тоже хотят строить один каток. Тут же город‑миллионник. И все построенные катки заполнены до отказа. И нам их не хватает! Но всё равно мы сделали большой шаг вперёд, что мы сейчас имеем 800 катков.

До тысячи доведём? Я думаю, что доведём, и будем дальше работать с правительством. Если сегодня мне позволят сказать, то я поблагодарю за такую поддержку. Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать эту программу», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».