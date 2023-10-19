Защитник «Нэшвилла» Люк Шенн пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы

Защитник «Нэшвилла» Люк Шенн пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба. 33-летний защитник провёл за «Предаторс» лишь одну игру в новом сезоне — с «Тампа-Бэй».

В прошедшее межсезонье «Нэшвилл» заключил с Шенном трёхлетний контракт на общую сумму $ 8,25 млн. Кэпхит Шенна составил $ 2,75 млн.

Шенн стал игроком «Торонто» перед дедлайном, перейдя из «Ванкувер Кэнакс». В 70 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на его счету 22 (4+18) набранных очка при показателе полезности «+9». В плей-офф Кубка Стэнли защитник принял участие в 11 матчах, набрав 1 (0+1) очко с показателем полезности «+8».