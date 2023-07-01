«Нэшвилл» подписал Райана О'Райлли на $ 18 млн и Люка Шенна на $ 8,25 млн

«Нэшвилл Предаторз» подписал контракты с двумя хоккеистами, сообщает CapFriendly.

Нападающий Райан О'Райлли подписал с «хищниками» четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 18 млн. Среднегодовая зарплата 32-летнего форварда составит $ 4,5 млн. Кроме того, «Нэшвилл» заключил соглашение с 33-летним защитником Люком Шенном. Контракт с хоккеистом подписан на три года и общую сумму $ 8,25 млн. Кэпхит Шенна составит $ 2,75 млн.

Примечательно, что оба хоккеиста завершали сезон в «Торонто Мэйпл Лифс».

Шенн стал игроком «кленовых листьев» перед дедлайном, перейдя из «Ванкувер Кэнакс». В 70 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на его счету 22 (4+18) набранных очка при показателе полезности «+9». В плей-офф Кубка Стэнли защитник принял участие в 11 матчах, набрав 1 (0+1) очко с показателем полезности «+8».