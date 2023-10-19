Вайсфельд высказался о резонансном нарушении Прохоркина на Атанасове в матче КХЛ

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил эпизод с нарушением правил со стороны нападающего «Сибири» Николая Прохоркина на форварде «Торпедо» Василии Атанасове. Игрок «Сибири» получил две минуты штрафа за подножку, а арбитры матча не стали рассматривать эпизод на предмет большого штрафа.

«Однозначно можно сказать только то, что в данном эпизоде есть нарушение. А степень наказания определяет только судья на площадке в зависимости от нескольких факторов. Атанасов после этого эпизода вернулся на лёд и продолжал матч. Это один из аргументов в пользу правильности принятого арбитрами решения. Хотя, конечно, здесь есть варианты», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Болельщики «Торпедо», недовольные решениями арбитров в матче с «Сибирью», обратились к президенту КХЛ Алексею Морозову с просьбой об отставке главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.