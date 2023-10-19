«Мне нравится». Кузнецов высказался о недовольстве вратаря «Калгари» после его буллита

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свой буллит в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:2 Б). Форвард поделился мнением о реакции голкипера «огоньков» Якоба Маркстрёма на его попытку. Кроме того, Кузнецов рассказал, как пришёл к такому стилю исполнения буллитов.

«Маркстрём был недоволен? О да, мне нравится эта часть. Исполнение буллита? Я искал что-то новое. Но этот стиль был свободен, поэтому я продолжаю его использовать. Основная причина, по которой я двигаюсь медленно, заключается в том, что я хочу, чтобы вратарь об этом думал», — приводит слова Кузнецова Monumental Sports Network.

ВИДЕО

Ранее российский нападающий ответил на критику бывшего арбитра НХЛ.