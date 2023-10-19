Евгений Кузнецов ответил на резкую критику экс-судьи НХЛ из-за стиля исполнения буллитов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отреагировал на критику со стороны бывшего судьи НХЛ Тима Пила. Экс-арбитр резко высказался о стиле исполнения буллитов форвардом. Россиянин выполняет серию финтов на крайне низкой скорости, чем многие вратари недовольны. Кузнецов забил восемь из девяти буллитов в подобном стиле.

«Раньше я много раз попадал в штангу — вот почему постарался замедлиться [во время исполнения буллита]. Я не буду вдаваться в подробности (озорно усмехнулся), но пока это работает.

Критика со стороны Тима Пила? Нет проблем, я понимаю эту точку зрения. Но мой стиль исполнения буллита — в рамках правил.

Почему на предсезонке я реализовал буллит на нормальной скорости? Это было сделано для того, чтобы вывести всех из равновесия», — приводит слова Кузнецова Monumental Sports Network.

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