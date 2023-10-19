Овечкин вошёл в топ-3 лучших снайперов НХЛ сезона-2023/2024 по версии ESPN, Бедард — 10-й

Сайт ESPN представил топ-10 лучших чистых снайперов НХЛ сезона-2023/2024. В список вошёл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Нападающий занял третье место.

Весь топ-10 выглядит так:

1. Остон Мэттьюс, «Торонто»;

2. Давид Пастрняк, «Бостон»;

3. Александр Овечкин, «Вашингтон»;

4. Микко Рантанен, «Колорадо»;

5. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;

6. Джейсон Робертсон, «Даллас»;

7. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;

8. Натан Маккиннон, «Колорадо»;

9. Тейдж Томпсон, «Баффало»;

10. Коннор Бедард, «Чикаго».

Напомним, Овечкин второй год подряд не смог отличиться в трёх стартовых матчах сезона НХЛ. Всего это третий такой случай за карьеру 38-летнего хоккеиста. Впервые подобное случилось в сезоне-2012/2013 (Александр забросил 32 шайбы в 48 матчах).