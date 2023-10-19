Овечкин вошёл в топ-3 лучших снайперов НХЛ сезона-2023/2024 по версии ESPN, Бедард — 10-й
Сайт ESPN представил топ-10 лучших чистых снайперов НХЛ сезона-2023/2024. В список вошёл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Нападающий занял третье место.
Весь топ-10 выглядит так:
1. Остон Мэттьюс, «Торонто»;
2. Давид Пастрняк, «Бостон»;
3. Александр Овечкин, «Вашингтон»;
4. Микко Рантанен, «Колорадо»;
5. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;
6. Джейсон Робертсон, «Даллас»;
7. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;
8. Натан Маккиннон, «Колорадо»;
9. Тейдж Томпсон, «Баффало»;
10. Коннор Бедард, «Чикаго».
Напомним, Овечкин второй год подряд не смог отличиться в трёх стартовых матчах сезона НХЛ. Всего это третий такой случай за карьеру 38-летнего хоккеиста. Впервые подобное случилось в сезоне-2012/2013 (Александр забросил 32 шайбы в 48 матчах).
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