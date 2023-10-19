Александр Овечкин вышел на чистое 53-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил Джон Карлсон. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей. Для россиянина этот матч стал 1350-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он поднялся на чистое 53-е место, превзойдя результат Кирка Мюллера (1349). Следующей целью Овечкина является Рон Стюарт, на счету которого 1353 матча в НХЛ.

За карьеру в североамериканской лиге российский форвард провёл 1350 матчей, в которых забросил 822 шайбы и сделал 664 результативные передачи при показателе полезности «+65».