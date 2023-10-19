Нападающий «Трактора»: вратари приезжают играть против нас – и все Третьяки!

Нападающий «Трактора» Егор Попов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1) и оценил игру голкипера «Магнитки» Ильи Набокова.

«Хороший матч с обилием опасных моментов — что у нас, что у соперников. Думаю, болельщикам было интересно. Была очень быстрая игра. «Металлург» — очень подвижная команда, но мы ни в чём не уступали, где-то навязывали свою игру, владели инициативой. У нас было много моментов, [но] надо что-то делать с реализацией. Сегодня была и агрессия на ворота, и на пятак лезли — поэтому, может, и моментов побольше было. Все ребята молодцы, заслуженная победа.

После нескольких неудачных третьих периодов в сентябре теперь они стали получаться, но стали проседать вторые периоды? Думаю, это просто стечение обстоятельств. Не скажу, что в третьем периоде были проблемы. Да, мы там где-то проигрывали, но просто так складывались обстоятельства. Сейчас выходим все заряженные, играем только на победу. Где-то, возможно, заигрываемся, и соперник этим пользуется. В целом выходим с хорошим настроем, давим. Надо просто концентрироваться, думать об обороне.

Не очень хорошо получается реализация большинства? Работаем много. Сегодня тоже были очень опасные моменты, где просто нужно забивать. Но где-то вратарь выручает, где-то, может, мы не так бросаем. Моменты создаются, просто хромает реализация. Нужно над этим поработать. Рисунок вроде получше, чем в начале сезона.

Сегодня был отменённый гол? Было много моментов, не забивали, а тут хотя бы такая зашла. Сразу было понятно, что её не засчитают. Есть поговорка, что если шайба один раз побывала в воротах, значит, ещё раз путь найдёт. Так сегодня и получилось. Вышли более заряженные, удалось забить.

У Набокова сегодня были невероятные сейвы? Вратари приезжают к нам – все Третьяки!», – сказал Попов в интервью Metaratings.ru.

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с омским «Авангардом». Игра пройдёт 22 октября и начнётся в 14:30 мск. «Трактор» сыграет в гостях с «Нефтехимиком», матч стартует в 19:00 мск 23 октября.