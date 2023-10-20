Бывший легионер «Локомотива» рассказал о наркозависимости

39-летний финский нападающий Петри Контиола, на днях возобновивший игровую карьеру и подписавший контракт с «Таппарой», рассказал о наркозависимости и борьбе с ней.

«Наркомания изменила всё. Я подал заявку на прохождение лечения от неё прошлой весной. С тех пор, как я начал лечиться от наркозависимости, чувствую себя очень хорошо. Лучше, чем за долгое время. Я до сих пор хожу раз в неделю на встречу с друзьями.

Как я оказался на лечении? Мне казалось, что всё шло слишком тяжело. Жизнь потеряла контроль. Я мог бы ответить как политик, но я не хочу извиваться и выкручиваться. В любом случае, многие об этом знают».

Почему продолжил карьеру? Постепенно мне пришло в голову, стоит ли попробовать играть серьёзно. Я спросил себя, оставил ли я хоккей позади. Но не ушёл», — приводит слова Контиолы Aamulehti.

В КХЛ Контиола выступал за магнитогорский «Металлург», «Трактор» и «Локомотив». В 545 встречах в КХЛ Петри набрал 341 (120+221) очко. В составе сборной Финляндии 38-летний нападающий выиграл серебряные медали на чемпионатах мира 2007, 2014, 2021 года. На Олимпийских играх в Сочи форвард стал бронзовым призёром.