39-летний Петри Контиола возобновил игровую карьеру, подписав контракт в Финляндии

39-летний нападающий Петри Контиола возобновил игровую карьеру, сообщает Ilta-Sanomat. Форвард подписал контракт с финским клубом «Таппара».

«Контракт заключён. Пока я точно не знаю, когда начну играть», — заявил Контиола.

Напомним, последним клубом Контиолы был финский «Ильвес», в котором он стал бронзовым призёром чемпионата Финляндии в сезоне-2022/2023. Как отмечает издание, летом Петри намекнул, что рассмотрит возможность продолжения карьеры.

В КХЛ Контиола выступал за магнитогорский «Металлург», «Трактор» и «Локомотив». В 545 встречах в КХЛ Петри набрал 341 (120+221) очко. В составе сборной Финляндии 38-летний нападающий выиграл серебряные медали на чемпионатах мира 2007, 2014, 2021 года. На Олимпийских играх в Сочи форвард стал бронзовым призёром.