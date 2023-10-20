Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Салавата» анонсировал матч с «Северсталью» шуткой о бывших игроках команд

Гендиректор «Салавата» анонсировал матч с «Северсталью» шуткой о бывших игроках команд
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале высказался в преддверии матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью». Функционер пошутил о бывших хоккеистах команд. Ранее нападающий Данил Аймурзин выступал за «Салават», а голкипер Александр Самонов — за «Северсталь».

«Сегодня игра с «Северсталью». Надеюсь, все участники сделки выполнят договорённости. Аймурзин не забьёт, Самонов не пропустит», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 20 октября, на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» примет «Салават Юлаев». Уфимцы подходят к встрече с серией из четырёх побед.

Материалы по теме
Баширов рассказал о состоянии травмированного новичка Джоша Ливо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android