Гендиректор «Салавата» анонсировал матч с «Северсталью» шуткой о бывших игроках команд

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале высказался в преддверии матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью». Функционер пошутил о бывших хоккеистах команд. Ранее нападающий Данил Аймурзин выступал за «Салават», а голкипер Александр Самонов — за «Северсталь».

«Сегодня игра с «Северсталью». Надеюсь, все участники сделки выполнят договорённости. Аймурзин не забьёт, Самонов не пропустит», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 20 октября, на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» примет «Салават Юлаев». Уфимцы подходят к встрече с серией из четырёх побед.