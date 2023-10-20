Нападающего молодёжной сборной Финляндии обвинили в изнасиловании

Проспекту «Калгари Флэймз» и игроку молодёжной сборной Финляндии Топи Ронни, ныне выступающему на родине за «Таппару», предъявлены обвинения в изнасиловании в Финляндии, сообщает официальный сайт финского клуба. Предполагаемый инцидент произошёл, когда Ронни был несовершеннолетним.

«Мы серьёзно относимся к предполагаемому преступлению, но ждём суда, а после оценим позицию игрока. Речь идёт также о трудовом праве», — сказал генеральный директор «Таппары» Мика Аро.

Напомним, Ронни был одним из трёх игроков, задрафтованных «Флэймз» в 2022 году, и единственным, выбранным в первых четырёх раундах. «Калгари» выбрал форварда во втором раунде (под общим 59-м номером) драфта НХЛ 2022 года, после того как ему уже исполнилось 18 лет.

По данным CapFriendly, Ронни останется в резервном списке «Флэймз» до 1 июня 2026 года. «Калгари» не подписывал с нападающим контракт начального уровня.

Ронни представлял Финляндию на молодёжном чемпионате мира по хоккею с шайбой 2023 года, и многие аналитики считали его главным кандидатом на участие в турнире 2024 года в Швеции.