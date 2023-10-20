Форвард молодёжной сборной Финляндии прокомментировал обвинения в изнасиловании

Проспект «Калгари Флэймз» и нападающий молодёжной сборной Финляндии Топи Ронни, ныне выступающий на родине за «Таппару», прокомментировал обвинения в изнасиловании.

«Сегодня я получил заявление о вызове [в полицию] по этому поводу. Последние два года или около того были тяжёлыми в ожидании прогресса в этом вопросе. Надеюсь, что ход событий прояснится в ходе суда. На данный момент я отстранён от деятельности команды и сосредоточен на решении этого вопроса», — приводит слова Ронни официальный сайт «Таппары».

Напомним, Ронни был одним из трёх игроков, задрафтованных «Флэймз» в 2022 году, и единственным, выбранным в первых четырёх раундах. «Калгари» выбрал форварда во втором раунде (под общим 59-м номером) драфта НХЛ 2022 года, после того как ему уже исполнилось 18 лет.

По данным CapFriendly, Ронни останется в резервном списке «Флэймз» до 1 июня 2026 года. «Калгари» не подписывал с нападающим контракт начального уровня.

Ронни представлял Финляндию на молодёжном чемпионате мира по хоккею с шайбой 2023 года, и многие аналитики считали его главным кандидатом на участие в турнире 2024 года в Швеции.