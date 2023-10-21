Иван Мирошниченко и Максим Грошев забросили первые шайбы за карьеру в АХЛ

В Американской хоккейной лиге сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата, в которых свои первые шайбы за карьеру в лиге забросили российские нападающие Иван Мирошниченко и Максим Грошев.

19-летний нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» помог «Херши Бэрс» в упорной встрече сломить сопротивление «Провиденс Брюинз» (3:2). Мирошниченко отличился за 26 секунд до конца второго периода, удачно сыграв на добивании. Иван был признан третьей звездой матча.

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21-летний форвард системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» помог «Сиракьюз Кранч» одержать разгромную победу в матче с «Кливленд Монстерс» (5:0). Грошев забросил последнюю шайбу в этой встрече, сумев отличиться на пятой минуте третьего периода.

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