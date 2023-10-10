Что значит вызов Подколзина и где начнёт Мирошниченко. Последние отсевы россиян в НХЛ

Место подопечного Овечкина в раздевалке уже освободили, но он до сих пор в составе «Вашингтона».

До старта сезона НХЛ осталось меньше суток. Команды внесли финальные коррективы в составы, с которыми будут вступать в бой в чемпионате-2023/2024. Рассказываем о россиянах, которых отцепили в последний момент.

«Ванкувер»

н. Василий Подколзин

10-го номера драфта-2019 уже отправили в АХЛ в начале октября. Тогда Рик Токкет в подробностях объяснил, почему и за что: «Он отличный парень, но дело в чтении игры и хоккейном интеллекте. Он усердно работает, однако не видит игру. Это как шахматы, надо думать на два шага вперёд. Давать ему по 10-12 минут в НХЛ не поможет ребятам, которые выше по хоккейному интеллекту. АХЛ – лучший вариант, чтобы подтянуть чтение игры к стандарту НХЛ. Рабочая этика у него выше всяких похвал, но лучше всего ему будет помариноваться в «Эбботсдорфе».

Однако потом россиянина вернули и заявили в состав на открытие сезона. Всё дело в потолке зарплат и внушительных бонусах за выступление (максимум — $ 850 тыс.), которые теоретически может получить Василий. Если не углубляться в детали, суть в том, что его возможные бонусы не будут учитываться под потолком зарплат во время сезона только в том случае, если он будет числиться в составе на старте чемпионата, так что включение Подколзина в заявку не равно тому, что он будет играть в первом матче. Похоже, это чисто «бумажная» транзакция.

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«Вашингтон»

н. Иван Мирошниченко (?)

Иван оставил хорошее впечатление в тренировочном лагере, в двух матчах сделал две передачи и до сих пор остаётся в составе команды, хотя в последнем товарищеском матче не играл и не принимал участия в заключительной тренировке тренировочного лагеря.

Нового подопечного Александра Овечкина всё ещё могут отправить в АХЛ – местные журналисты писали, что в раздевалке уже успели освободить место россиянина. Клубы должны были подать составы на открытие сезона к полуночи 10 октября, но не все ещё опубликовали списки. «Вашингтон» сделает это только в среду (а сезон они начинают вообще в ночь на 14 октября), однако, как сообщает RMNB, клуб уже вписывается под потолок и в общее количество игроков после отправки в АХЛ ряда хоккеистов, включая нападающих Протаса и Макмайкла.

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«Каролина»

в. Пётр Кочетков

Кочеткову придётся в этом сезоне непросто. «Чикаго Вулвз» решил выйти из системы «Каролины» и стать независимым, и теперь у команды нет фарм-клуба в АХЛ, и игроков приходится распихивать по арендам туда, где есть место. Сейчас нашлось в «Сиракьюз».

То, что Кочетков, который считается будущим первым номером «ураганов», отправится в АХЛ, было ожидаемо. У команды есть более опытные Раанта и Андерсен, а молодому россиянину всё же лучше играть, чем полировать лавку в НХЛ. Но в основе он обязательно появится. Василий Пономарёв значится в списке травмированных вне состава, но пока не в АХЛ.

«Коламбус»

н. Дмитрий Воронков

«Коламбус» включил в заявку 14 нападающих (плюс Чинахов и Оливье в списке травмированных), Воронкову в ней места не нашлось. В четырёх сыгранных матчах у него одна передача, в последней встрече он не играл. Сначала надо будет обтесаться в АХЛ, приспособиться под скорости, нужные в НХЛ. Кирилл Марченко год назад шёл таким же путём, так что сейчас главное – не вешать нос и продолжать работать. Помним также, что в контракте Воронкова прописана возможность вернуться в КХЛ, если к декабрю он не сможет пробиться в основу.

«Оттава»

н. Егор Соколов

У «Оттавы» остаётся три незаполненных места в заявке, но места под потолком зарплат уже нет. Соколов подписал однолетний контракт накануне тренировочного лагеря, тогда генменеджер Пьер Дорион рассказал, чего ждёт от него в этом сезоне:

«Егор стабильно прогрессировал во всех трёх сезонах на профессиональном уровне. Он чистый снайпер, который также усердно работал над другими аспектами своей игры. И мы, и он ожидаем прогресса и в этом году».

В четырёх матчах предсезонки Соколов не набрал ни одного очка, так что прогрессировать пока придётся в «Беллевиле», плюс быть на подхвате для глубины состава в основе.

«Нэшвилл»

н. Денис Гурьянов

Гурьянов летом подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом», рассчитывая перезагрузить карьеру в новой команде и вернуться к форме 2020 года, когда он забросил 20 шайб. На предсезонке он получал довольно много игрового времени, но конкуренцию в линии атаки всё-таки не выдержал, у него только одна передача и ни одного гола в четырёх матчах. Тем не менее совсем на Гурьянове крест не ставят.

«Это было непростое решение. Это же парень, который уже был успешен на этом уровне. К сожалению, это часть бизнеса. Тяжёлые решения, но для клуба хорошо сталкиваться с необходимостью их принимать. Это значит, что многие играют выше уровня, который мы ожидали.

Мы надеемся, Гурьянов поедет в «Милуоки» и вернёт свою игру, потому что мы всё ещё в него верим. Я до сих пор думаю, что у него есть скорость и что он может забивать на этом уровне и нам помочь. Если он поедет в АХЛ, вернёт там уверенность в себе, будет интересно увидеть, каким он вернётся сюда», – заявил главный тренер Эндрю Брюнетт.

«Вегас»

н. Григорий Денисенко

Денисенко летом подписал новый двухлетний контракт с «Флоридой», но провёл только пару матчей предсезонки ещё в сентябре, потом его беспокоили проблемы со спиной. Однако Полу Морису хватило и того, что он показал в тренировочном лагере, чтобы сделать выводы: «Дело в его лагере. Он был хорош – не плох, но и не великолепен. И он вернулся после травмы, в составе на старт сезона я его не вижу».

Денисенко отправили на драфт отказов, откуда его забрал «Вегас». Чемпион, напомним, забирает с драфта отказов последним, то есть остальные 30 клубов россиянином не заинтересовались. «Рыцари» тоже выставили Григория на драфт отказов, который он прошёл и теперь должен отправиться в «Хендерсон».

«Сан-Хосе»

з. Шакир Мухамадуллин

н. Данил Гущин

Мухамадуллин оставил положительное впечатление в тренировочном лагере, но набираться опыта поехал в АХЛ. Это его первый полноценный сезон в Северной Америке.

«На вид он напоминает Криса Пронгера. И если хотя бы наполовину такой же злой, как Пронгер, то это здорово. Он проворный, обучаемый, мы полны энтузиазма в его отношении. На мой взгляд, АХЛ – лучшее место для него на длительное время, там он сможет научиться играть на этом уровне. Нет ничего хуже, чем ставить человека в ситуацию, в которой он не сможет добиться успеха. Мы хотим поставить его в лучшую ситуацию, чтобы он был успешен», – объяснил главный тренер Дэвид Куинн.

Гущин в прошлом сезоне уже успел дебютировать в НХЛ и в двух матчах набрал 2 (1+1) очка, но в основной состав пока не прошёл. Это не значит, что ему не дадут шансов по ходу сезона.

Кроме того, защитник Никита Охотюк значится в списке травмированных вне состава – после восстановления он тоже наверняка отправится сначала в АХЛ.