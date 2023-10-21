Олимпийский чемпион Семёнов рассказал о том, что его удивило в НХЛ после чемпионата СССР

Олимпийский чемпион Анатолий Семёнов рассказал о том, что его поразило в НХЛ после чемпионата СССР. В 1990 году форвард перешёл из московского «Динамо» в «Эдмонтон» и выступал в НХЛ до завершения карьеры в сезоне-1996/1997.

«Что удивляло в НХЛ? Больше, наверное, организация быта. Экипировка, инвентарь, даже наличие изоленты, которой мы клюшки обматывали. У нас она, к сожалению, отсутствовала. Вернее, была, но такого качества, что даже плакать хотелось. А у них любого цвета. Причем, в тон твоей формы. Если выходишь в синих свитерах, то – синяя, если в красных – красная. Оранжевая, жёлтая – одним словом, выбирай.

Дефицит отсутствовал? Да. Это сейчас смешно, но мы специально покупали широкий медицинский пластырь и обматывали щиточек, а после окончания игры его аккуратненько сматывали, чтобы на следующую игру он был беленький. Раз рейтузы или гамаши у нас белые, то желательно таким же цветом замотать, а не чёрным… В НХЛ как: пришли, разделись, положили свои вещи в сумочку, закрыли и ушли. У них уже тогда работала группа людей, которая собирала баулы и везла в аэропорт. А мы всё на себе!» – цитирует Семёнова «Спорт уик-энд».