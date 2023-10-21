ХК «Локомотив» потерпел третье поражение подряд, уступив «Витязю»

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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Первый период прошёл без голов. На 27-й минуте Скотт Уилсон вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Джереми Рой и Дерек Барак. На 35-й минуте Иван Ежов, реализовав численное большинство, удвоил преимущество хозяев. Результативные баллы за голевые передачи записали на свой счёт Владислав Кара и Джереми Рой. На 56-й минуте Максим Шалунов с передачи Артура Каюмова отыграл одну шайбу.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 24 октября в Москве сыграет с «Динамо». «Локомотив» 23 октября примет СКА.