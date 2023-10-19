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Дубль Слепышева помог ХК ЦСКА всухую победить «Локомотив»

Дубль Слепышева помог ХК ЦСКА всухую победить «Локомотив»
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В Москве состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:0.

На 33-й секунде первого периода Антон Слепышев с передачи Никиты Нестерова открыл счёт в матче.

Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.

На 15-й минуте третьего периода Никита Нестеров с передачи Константина Окулова удвоил преимущество подопечных Сергея Фёдорова. В конце периода Антон Слепышев оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Слепышев (Нестеров) – 00:33 (5x5)     2:0 Нестеров (Окулов) – 54:48 (5x4)     3:0 Слепышев (Карнаухов, Абрамов) – 58:45 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Голкипер армейского клуба Иван Федотов второй раз в сезоне сыграл на ноль.

В следующей встрече ЦСКА в Казани встретится с «Ак Барсом» 22 октября. «Локомотив» 21 октября сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».

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