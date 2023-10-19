Дубль Слепышева помог ХК ЦСКА всухую победить «Локомотив»

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В Москве состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:0.

На 33-й секунде первого периода Антон Слепышев с передачи Никиты Нестерова открыл счёт в матче.

Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.

На 15-й минуте третьего периода Никита Нестеров с передачи Константина Окулова удвоил преимущество подопечных Сергея Фёдорова. В конце периода Антон Слепышев оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота.

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Голкипер армейского клуба Иван Федотов второй раз в сезоне сыграл на ноль.

В следующей встрече ЦСКА в Казани встретится с «Ак Барсом» 22 октября. «Локомотив» 21 октября сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».