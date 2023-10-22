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Малкин реализовал выход «один на один» сразу после выхода из штрафного бокса

Малкин реализовал выход «один на один» сразу после выхода из штрафного бокса
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В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт – 1:1. В составе гостей отличился российский нападающий Евгений Малкин, который реализовал выход «один на один» сразу после выхода из штрафного бокса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для Малкина этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на счету россиянина четыре результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин провёл 1068 матчей, в которых записал в свой актив 475 голов и 762 результативные передачи.

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