«Вашингтон» отыгрался с 0:2, но проиграл «Монреалю» в овертайме, у Овечкина — передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч прошёл в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей отличился Шон Монахан, Брендан Галлахер и Коул Кофилд.

За «Вашингтон» дубль оформил Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей. Форвард Евгений Кузнецов также записал на свой счёт результативную передачу.

Отметим, «Вашингтон» отыгрался с 0:2 и перевёл игру в овертайме, однако в итоге уступил в этой встрече.

Таким образом, «Монреаль» одержал вторую победу за последние три матча. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Монреаль» встретится с «Баффало», а «Вашингтон» проведёт матч с «Торонто Мэйпл Лифс». Матчи пройдут 24 и 25 октября соответственно.