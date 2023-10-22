«Вашингтон» отыгрался с 0:2, но проиграл «Монреалю» в овертайме, у Овечкина — передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч прошёл в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей отличился Шон Монахан, Брендан Галлахер и Коул Кофилд.
За «Вашингтон» дубль оформил Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей. Форвард Евгений Кузнецов также записал на свой счёт результативную передачу.
Отметим, «Вашингтон» отыгрался с 0:2 и перевёл игру в овертайме, однако в итоге уступил в этой встрече.
Таким образом, «Монреаль» одержал вторую победу за последние три матча. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.
В следующем матче «Монреаль» встретится с «Баффало», а «Вашингтон» проведёт матч с «Торонто Мэйпл Лифс». Матчи пройдут 24 и 25 октября соответственно.
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