Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Салават Юлаев» в овертайме

В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
На шестой минуте первого периода Иван Дроздов с передач Александра Хмелевски и Николая Кулёмина открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Глеб Кузьмин с передач Евгения Тимкина и Павла Коледова удвоил преимущество гостей.
В середине второго периода Коди Кёрран с передач Вадима Мороза и Вячеслава Основина размочил счёт в матче.
На восьмой минуте третьего периода Александр Волков с передачи Ника Меркли восстановил равенство в счёте.
В овертайме победу «зубрам» принёс Коди Кёрран с передач Вадима Мороза и Янни Калдиса.
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В следующей игре минское «Динамо» сыграет в гостях с астанинским «Барысом» 27 октября. Уфимский клуб 24 октября сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо».
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