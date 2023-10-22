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Динамо Мн — Салават Юлаев. Прямая трансляция
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17:10 Мск
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Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Салават Юлаев» в овертайме

Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Салават Юлаев» в овертайме
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В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На шестой минуте первого периода Иван Дроздов с передач Александра Хмелевски и Николая Кулёмина открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Глеб Кузьмин с передач Евгения Тимкина и Павла Коледова удвоил преимущество гостей.

В середине второго периода Коди Кёрран с передач Вадима Мороза и Вячеслава Основина размочил счёт в матче.

На восьмой минуте третьего периода Александр Волков с передачи Ника Меркли восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу «зубрам» принёс Коди Кёрран с передач Вадима Мороза и Янни Калдиса.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Дроздов (Хмелевски, Кулёмин) – 05:58 (5x5)     0:2 Кузьмин (Тимкин, Коледов) – 07:25 (5x5)     1:2 Кёрран (Мороз, Основин) – 30:58 (5x5)     2:2 Волков (Меркли) – 47:22 (5x5)     3:2 Кёрран (Мороз, Калдис) – 62:00 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующей игре минское «Динамо» сыграет в гостях с астанинским «Барысом» 27 октября. Уфимский клуб 24 октября сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо».

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