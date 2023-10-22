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Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Салават Юлаев» в овертайме

В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На шестой минуте первого периода Иван Дроздов с передач Александра Хмелевски и Николая Кулёмина открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Глеб Кузьмин с передач Евгения Тимкина и Павла Коледова удвоил преимущество гостей.

В середине второго периода Коди Кёрран с передач Вадима Мороза и Вячеслава Основина размочил счёт в матче.

На восьмой минуте третьего периода Александр Волков с передачи Ника Меркли восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу «зубрам» принёс Коди Кёрран с передач Вадима Мороза и Янни Калдиса.

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В следующей игре минское «Динамо» сыграет в гостях с астанинским «Барысом» 27 октября. Уфимский клуб 24 октября сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо».