Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барыс» в серии буллитов одолел в гостях «Куньлунь», победный бросок на счету Мусорова

В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На восьмой минуте первого периода Давид Скленичка с передач Михаила Рахманова и Александра Борисевича открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Нолан Мойл восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Михаил Рахманов вновь вывел казахстанский клуб вперёд.

На 14-й минуте третьего периода Девин Броссо с передач Райана Меркли и Нолана Мойла восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный буллит на счету Максима Мусорова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Куньлунь» примет на своём льду СКА 25 октября. «Барыс» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 24 октября.