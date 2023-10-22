«Барыс» в серии буллитов одолел в гостях «Куньлунь», победный бросок на счету Мусорова

В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
На восьмой минуте первого периода Давид Скленичка с передач Михаила Рахманова и Александра Борисевича открыл счёт в матче.
В начале второй двадцатиминутки Нолан Мойл восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Михаил Рахманов вновь вывел казахстанский клуб вперёд.
На 14-й минуте третьего периода Девин Броссо с передач Райана Меркли и Нолана Мойла восстановил равенство в счёте.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный буллит на счету Максима Мусорова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Куньлунь» примет на своём льду СКА 25 октября. «Барыс» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 24 октября.
- 22 октября 2023
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