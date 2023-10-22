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«Барыс» в серии буллитов одолел в гостях «Куньлунь», победный бросок на счету Мусорова

«Барыс» в серии буллитов одолел в гостях «Куньлунь», победный бросок на счету Мусорова
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В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На восьмой минуте первого периода Давид Скленичка с передач Михаила Рахманова и Александра Борисевича открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Нолан Мойл восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Михаил Рахманов вновь вывел казахстанский клуб вперёд.

На 14-й минуте третьего периода Девин Броссо с передач Райана Меркли и Нолана Мойла восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный буллит на счету Максима Мусорова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Б
Барыс
Астана
0:1 Скленичка (Рахманов, Борисевич) – 07:32 (5x5)     1:1 Мойл – 22:53 (5x5)     1:2 Рахманов – 24:37 (4x5)     2:2 Броссо (Меркли, Мойл) – 53:42 (5x5)     2:3 Мусоров – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Куньлунь» примет на своём льду СКА 25 октября. «Барыс» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 24 октября.

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