Форвард «Спартака» Филин рассказал о традиции в московском клубе

Нападающий московского «Спартака» Егор Филин оценил победу над «Адмиралом» (4:3) и рассказал про свою первую шайбу в КХЛ.

«Да, было тяжело. Летели во Владивосток около 11 часов. Но ничего страшного, на морально-волевых добыли победу. Немного проспали начало, затем прибавили, начали играть в свой хоккей, победили. Все победы прибавляют нам уверенности в силах, это приятно, но главное, чтобы это не переросло в самоуверенность. Но наш тренерский штаб не допустит этого, всегда подскажет нам, как действовать.

Что касается моего дебютного гола в КХЛ, то я очень долго этого ждал. Наконец-то получилось забить. Поначалу у меня где-то была некоторая неуверенность, но через работу всё пришло, получил больше игрового времени, доверие тренерского штаба. Буду ли проставляться за этот гол? В команде есть некоторая традиция, надо поставить некоторую сумму денег. Она идёт в общую командную копилку», — цитирует Филина «РИА Новости Спорт».

«Адмирал» проиграл шестой матч подряд. Следующую игру дальневосточники проведут с ЦСКА во Владивостоке. «Спартак» в следующем матче 24 октября встретится с «Амуром» в гостях.