Канадский форвард «Витязя»: к требованиям Рябыкина адаптировались за две игры

Канадский форвард «Витязя» Скотт Уилсон рассказал о старте сезона для клуба и оценил назначение Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера подмосковной команды.

«Для нас был очень сложный старт сезона. У нас было достаточно перемен, случилась смена тренера. Сейчас нам надо фокусироваться на деталях игры: это касается позиции клюшки, начала и завершения атак, блокирования бросков, игры «один в один».

С новым тренером нам потребовалось две игры, чтобы адаптироваться к его требованиям, и я думаю, что сейчас все довольны тем, как мы играем. Думаю, что тренеры постарались сделать так, чтобы мы вспомнили базовые навыки. Все поняли, чего новый тренер ждёт от нас», — сказал Уилсон в интервью ТАСС.

В сезоне-2023/2024 Уилсон сыграл четыре матча, в которых набрал 4 (2+2) результативных балла.