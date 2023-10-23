КХЛ назвала имена лучших игроков седьмой недели сезона-2023/2024

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков седьмой игровой недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Филипп Долганов («Нефтехимик»), одержавший три победы в трёх матчах недели. По воротам Долганова было нанесено 90 бросков (30 в среднем за игру), из которых он отразил 96,67%. Коэффициент надёжности составил 1,00. В матчах с «Ладой» (4:0) и СКА (2:0) Долганов сыграл «на ноль».

Лучшим защитником впервые в карьере признан Джереми Рой («Витязь»), набравший 5 (2+3) очков в двух матчах недели. Рой не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». На его счету также два силовых приёма, три заблокированных броска.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Тейлор Бек («Сибирь»), набравший 7 (2+5) очков в четырёх матчах недели. Бек не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Шайба в матче с «Ак Барсом» стала победной для его команды, также на его счету четыре силовых приёма, четыре блокированных броска и два отбора шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Дмитрий Бучельников («Адмирал»), набравший 3 (1+2) очка в трёх матчах недели. Также на его счету один силовой приём, два заблокированных броска и два отбора шайбы.