Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков стал генменеджером ХК «Дизель»

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков занял должность генерального менеджера ХК «Дизель», сообщает пресс-служба команды.

«В бытность игроком Бирюков выступал за столичные «Динамо» и ЦСКА, а также за «Торпедо», «Югру», «Металлург» и другие клубы КХЛ. В составе сборной России дважды становился чемпионом мира по хоккею — в 2008 и 2012 годах. После завершения карьеры на протяжении четырёх лет работал в воронежском «Буране». Там он в разное время занимал должности генерального и спортивного директора, а также главного тренера. Также работал заместителем генерального директора по спортивной работе АНО «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова». Добро пожаловать в «Дизель», Михаил Олегович!» — сказано в сообщении клуба.