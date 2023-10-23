Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков стал генменеджером ХК «Дизель»

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков стал генменеджером ХК «Дизель»
Комментарии

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков занял должность генерального менеджера ХК «Дизель», сообщает пресс-служба команды.

«В бытность игроком Бирюков выступал за столичные «Динамо» и ЦСКА, а также за «Торпедо», «Югру», «Металлург» и другие клубы КХЛ. В составе сборной России дважды становился чемпионом мира по хоккею — в 2008 и 2012 годах. После завершения карьеры на протяжении четырёх лет работал в воронежском «Буране». Там он в разное время занимал должности генерального и спортивного директора, а также главного тренера. Также работал заместителем генерального директора по спортивной работе АНО «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова». Добро пожаловать в «Дизель», Михаил Олегович!» — сказано в сообщении клуба.

Материалы по теме
«Какая у него молодость по счёту?» Бирюков оценил игру Малкина на старте сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android