«Ощущаешь музыку вживую». Форвард «Салавата» Гуськов — о своём увлечении винилом

22-летний нападающий «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов рассказал о своём увлечении винилом и показал коллекцию пластинок.

«Я начал увлекаться винилом год назад. Как это случилось? Был мой день рождения. Моя девушка Лиза подарила виниловый проигрыватель. Это был очень приятный подарок, потому что я очень сильно хотел его. Вместе с проигрывателем Лиза подарила первую пластинку, там был Тупак Шакур. Я слушал рэп – Эминема, 50 Cent. Но Тупака послушал первый раз именно на пластинке. Никогда до этого не слышал его. И, знаете, мне очень понравилось.

После появления проигрывателя начал активно покупать пластинки. Саундтрек The Last Of Us, потрясающая музыка, в которой отлично играется мелодия на гитаре, она очень успокаивает. Кстати, не так давно я научился играть одну из песен The Last Of Us сам.

Фрэнка Синатру слушаю для спокойствия, также есть «Битлз». Без «Король и шут» никуда. Купили себе акустический альбом. Конечно, группа «Свидание» одна из наших самых любимых.

Из того, что очень хотел бы приобрести в ближайшее время:

1. Scorpions. Их альбомы, за исключением нового, тяжело достать, или же они стоят достаточно много. Нравится альбом Humanity.

2. Саундтрек 8-го сезона Game Of Thrones. Вообще, я фанат этого сериала. Совсем недавно закончил просмотр и поражен его масштабом. А что касается винила, то саундтрек 8-го сезона настолько глубоко проникает в душу. Всё-таки именно такую музыку хочется слушать на виниле.

За что я так полюбил винил? Ты ощущаешь музыку вживую. Как будто ты её трогаешь, чувствуешь. Ты ухаживаешь за пластинкой, иглой, проигрывателем. И главное: через винил ты познаёшь музыку. Сейчас мы скачиваем альбом, включаем его, и, если песня не понравилась, нажимаем на кнопку и сразу перелистываем. А здесь ты листать не можешь. По итогу эта песня тебе нравится всё больше и больше. Ты по-особенному проживаешь каждую песню», — написал Гуськов в своём телеграм-канале.

Фото: Личный архив Матвея Гуськова

Фото: Личный архив Матвея Гуськова

Фото: Личный архив Матвея Гуськова