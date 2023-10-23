«Печальные новости». «Динамо» Москва выразило соболезнования в связи со смертью Суханова

Московское «Динамо» в своём телеграм-канале выразило соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего защитника клуба Дмитрия Суханова. Сегодня, 23 октября, стало известно о смерти чемпиона России в составе бело-голубых.

«Печальные новости. В возрасте 49 лет не стало экс-защитника бело-голубых Дмитрия Суханова.

Воспитанник Академии «Динамо» выступал в составе московского «Динамо» четыре года, выигрывал вместе с командой Чемпионат МХЛ, дважды брал Кубок МХЛ и становился финалистом Евролиги.

Соболезнуем родным и близким Дмитрия Владимировича.

Светлая память...» — говорится в сообщении.

Как отмечает телеграм-канал SHOT, Суханов умер из-за острой сердечной недостаточности. Последние годы Суханов ходил, опираясь на хоккейную клюшку. Тело 49-летнего экс-защитника обнаружил в его квартире близкий друг, бывший хоккеист «Динамо» Евгений Грибко. В последнее время Суханов жаловался на боли в ногах и низкое давление, ходил по квартире с трудом.

За свою карьеру в стане бело-голубых экс-игрок провёл 85 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков. В составе «Динамо» он становился абсолютным чемпионом России в 1993 году.