Источник: в Москве умер экс-хоккеист «Динамо» Дмитрий Суханов

В Москве умер экс-хоккеист «Динамо» Дмитрий Суханов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Последние годы Суханов ходил, опираясь на хоккейную клюшку. Тело 49-летнего экс-защитника обнаружил в его квартире близкий друг, бывший хоккеист «Динамо» Евгений Грибко. В последнее время Суханов жаловался на боли в ногах и низкое давление, ходил по квартире с трудом.

Дмитрий Суханов — бывший защитник «Динамо», завершил карьеру в 1997 году, с 2012 по 2014 год играл за любительскую команду. После 2014 года тренировал команду «Русичи». За свою карьеру в стане бело-голубых экс-игрок провёл 85 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков.