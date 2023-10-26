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Береглазов: Симашев будет очень хорошим защитником. Есть шансы, что он заиграет в НХЛ

Береглазов: Симашев будет очень хорошим защитником. Есть шансы, что он заиграет в НХЛ
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Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов оценил игру защитника ярославского клуба — 18-летнего Дмитрия Симашева.

«Симашев? На мой взгляд, он уже готов к КХЛ. Талантливый сильный защитник. Не вижу у него слабых сторон. Нужно приобретать уверенность через игровую практику, и он будет очень хорошим защитником. Есть шансы, что он заиграет в НХЛ. Приходится ли быть для него дядькой, ментором? Да, можно и так сказать. Непривычно, время летит — уже ребята 2005 года играют. Не словил ли он звезду? Нет. Думаю, и не словит. Ему нужно доказывать свою состоятельность здесь. Он в хорошей команде, у него большие шансы прибавить во многих аспектах. Дмитрий Сергеевич [Юшкевич] уделяет ему много внимания как молодому игроку. Понимает, что он может достичь высокого уровня», — сказал Береглазов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

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