«Хартли сделал из меня топ-игрока по меркам КХЛ». Интервью с Береглазовым

«Локомотив» — самая надёжная команда нынешнего сезона КХЛ. Железнодорожники пропустили всего 42 шайбы за 22 матча — столько же соперникам позволил забить только «Салават Юлаев, проведший, правда, на одну игру меньше. Ярославский клуб какое-то время шёл на первом месте на Западе, однако потерпел четыре поражения подряд и опустился на третью строчку.

Одним из немногочисленных новичков «Локомотива» в этом сезоне стал защитник Алексей Береглазов. На протяжении нескольких лет он был одним из лидеров обороны омского «Авангарда», но в межсезонье не продлил контракт с «ястребами» и впервые в карьере перебрался в клуб Западной конференции. В эксклюзивном интервью «Чемпионату», которое состоялось перед игрой «Локомотива» и СКА в Санкт-Петербурге, Алексей рассказал об уходе из «Авангарда», работе с Бобом Хартли, а также о том, как получил статус «охранника Толчинского».

«Локомотив» должен уметь играть со всеми»

— Ожидали такой успешный старт от «Локомотива»?

— Не сказать чтобы ожидали. Просто готовимся от игры к игре. У нас были неудачные первые игры, но мы продолжали играть в свой хоккей, не смотрели на другие команды. Затем начались победы, пришла уверенность. Дай бог, будем продолжать играть только лучше.

— Слышали слова Алексея Кручинина после второго периода матча с «Торпедо»?

— У нас агрессивные нападающие, они не дают кислорода сопернику. Никогда от игроков других команд не слышал, что мы играем в вялый хоккей.

— Нашли ключ к этому «Торпедо»?

— Им не нужно давать много контролировать шайбу, надо стараться делать так, чтобы они не проводили с ней много времени. Это их хоккей — они много играют в пас, хорошо катаются и двигаются. Нужно наказывать за их рискованные решения.

— «Локомотиву» проще играть против таких команд, учитывая разницу в стиле?

— Если учитывать, что мы идём за Кубком, нужно находить ключи ко всем командам. Мы должны уметь играть со всеми.

— 0:5 от «Сочи» — что это было?

— Мы пропустили один гол, и потом всё сложилось не в нашу пользу. День не задался. В первом периоде ошиблись в деталях, затем не смогли переломить ход игры.

— После матча с минским «Динамо» Игорь Никитин сказал, что команде не хватает солидности. Лукавит?

— Ну почему сразу лукавит. Мы понимаем внутри команды, о чём идёт речь — нужно играть не волнами, а на протяжении всего матча. Продолжать играть в свой хоккей после заброшенных шайб, играть одинаково и первом, и в третьем периодах, не откатываться, играть все 60 минут. Не расслабляться, в общем.

Игорь Никитин с игроками Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

— График выхолащивает?

— Бывает эпизодами усталость. Но уже в прошлом сезоне стали играть больше, это касается всех команд. Серьёзных проблем с этим нет. Тем более я видел новость, что мы проедем меньше всех за регулярный чемпионат. Так что всё нормально.

«Главная задача «Локомотива» — выиграть в плей-офф»

— Довольны своей игрой начале сезона?

— Есть к чему стремиться во всех аспектах, начиная с обороны и заканчивая помощью в атаке.

— Как раз насчёт атаки — прошлый сезон был для вас самым результативным, в этом пока только одно очко. Всё зависит от тренерской установки?

— Наверное, нет. В общем, так складывается, что шайба не заходит, не получается делать обостряющие передачи, наносить броски. Стараюсь сильно не зацикливаться на этом. Есть первостепенные задачи — игра в обороне, в меньшинстве. Но я не откатываюсь в глубокую оборону, не стою на своей синей и не жду, пока к нам приедут. Стараюсь помогать атаке, однако пока вот так.

— По игре в большинстве не скучаете?

— Как скажут там играть, я всегда готов. Только за.

— Перед переходом знали, что «Локомотив» пропускает меньше всех в лиге. Больше нравится играть в такой системе?

— Мне в принципе нравится играть в «Локомотиве». А система… дай бог, она будет и дальше давать плоды. Мы много забиваем в последних матчах. Ну, не с «Торпедо» (смеётся). Как говорят, дисциплина бьёт класс.

— Что делает такую систему успешной?

— У нас нет системы «оборона и только оборона». Наша система — выигрывать каждое единоборство. Если будем выигрывать их раньше, ловить соперника на потерях, то дело не будет доходить до позиционной обороны. Можно сразу отбирать шайбу, не давать сопернику раскатываться. Стараемся как можно быстрее завладевать шайбой и создавать моменты.

— В «Авангарде» вы были лидером обороны, в «Локомотиве» пока получаете не так много времени. Для вас это имеет значение?

— Всегда хочется играть много, помогать и быть полезным. Но команда выигрывает — приятно находиться здесь, быть частью такого коллектива. Главная задача у нас — выиграть в плей-офф. Хочется помогать во всём, но больше времени ещё нужно заслужить.

«Были разговоры с «Авангардом», но не пришли к общему знаменателю

— Как оцените период работы с Бобом Хартли?

— Хороший период. Выиграли Кубок Гагарина в первый же год моего пребывания в «Авангарде». Я научился у него очень многим нюансам, почерпнул новые детали в тренировочном процессе, чём-то околохоккейном. Только хорошие слова о времени с ним.

— Согласны, что он сделал из вас топ-игрока по меркам КХЛ?

— Наверное, да. В Магнитогорске тоже старался быть двусторонним защитником. Но так сложилось — переход, новый вызов. Попал в руки к такому тренерскому штабу. Всё совпало.

— Как оцените его роль в вашей карьере?

— Он всем помогал. Всё впитываешь, начинаешь обращать внимание на новые детали. Всё, что говорил о нём Наиль Якупов, правда, я с ним согласен.

— Какие эмоции были после его ухода?

— Это был эмоциональный момент. Мы переезжали в Омск, нас уже возглавил Дмитрий Анатольевич [Рябыкин]. Мы догадывались, что Боб не продолжит работать, но точно не знали. Конечно, хотели, чтобы он остался.

— Расскажите о работе с Дмитрием Рябыкиным. Почему, на ваш взгляд, у него не пошло в «Авангарде»?

— Не могу дать точного ответа. Можно сказать, что у нас был тяжёлый выезд в начале сезона, и на этом закрыть тему. У него был первый сезон в качестве главного тренера. Мы, в свою очередь, не помогли ему результатами. Клубу нужен был хороший отрезок в начале сезона. Руководству не хватило терпения.

— Проще работать с главными тренерами-защитниками?

— Не задумывался об этом. В каких-то мелких моментах да — с такими проще обсуждать, как поставить клюшку, как сделать то или иное движение. А так всё равно — все профессионалы, всё умеют. Здесь важнее, как тренер настроит ментально, какую систему он прививает.

— Что изменилось с приходом Михаила Кравца?

— У некоторых игроков развязались руки, они стали играть более раскрепощённо. Начали из зоны выходить не так просто, а через пас. Не так часто выходили через борт. Кардинальных перемен не было. Начали больше дорожить шайбой.

Михаил Кравец Фото: Донат Сорокин/ТАСС

— После 4-0 в плей-офф с «Магниткой» были мысли, что дойдёте до финала Кубка Гагарина или выиграете его?

— Да. Старались выигрывать, но не хватило реализации, терпения. Казань оказалась сильнее. Когда мы прошли «Ак Барс» со счётом 4-3 при Хартли, тоже были равные команды, однако мы были где-то чуть удачливее. Сейчас было не семь матчей, да. Разгрома не было, но нам немного не хватало во многих играх.

— В какой момент задумались об уходе из «Авангарда»?

— Я впервые вышел на рынок неограниченно свободных агентов. Агенты сообщали мне, кто мной интересуется. Я принимал решение уже на месте. В сезоне об этом не задумывался, первые мысли появились ближе к концу апреля.

— Предложение остаться в «Авангарде» было?

— Были разговоры, но как-то не пришли к общему знаменателю.

«Не считаю себя звездой КХЛ»

— Насколько неожиданным получилось приглашение на Матч звёзд?

— Очень неожиданным. Туда же не я должен был ехать, а Райан Мёрфи. Сразу решил, что поеду. Хорошее мероприятие, почему нет? Может, больше и не вызовут никогда. Надо съездить.

— Считаете себя звездой КХЛ?

— (Улыбается и качает головой.) Нет.

— Как вы стали «охранником Толчинского»?

— Аккаунт «Авангарда» в «Телеграме» назывался «Охранники Крылова». Мне в пресс-службе предложили такую идею, Толчинский тогда несколько дней вёл аккаунт. Потом мы начали дорабатывать — пальто, очки. Буллит вместе тоже придумали так исполнить.

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— У вас хорошая связь с Сергеем за пределами льда?

— Не скажу, что часто общаемся. Раз в месяц что-нибудь можем друг другу отправить.

— Следили за ситуацией с Иваном Федотовым?

— Узнавал из новостей периодически.

— То, что он остался — плюс для КХЛ?

— Это сильный вратарь. В этом плане плюс.

«Хочется играть ещё и ещё»

— Вас как-то поменяло отцовство?

— В плане отношения к жизни — да. Вроде готовишься к рождению ребёнка, но в момент, когда он появляется, всё переворачивается.

— Вы ещё и пуповину перерезали. Что страшнее — это или броситься под шайбу?

— Ничего не боюсь из этого (улыбается).

— Вы появлялись в одной паре с Дмитрием Симашевым. Что можете сказать о его игре?

— На мой взгляд, он уже готов к КХЛ. Талантливый, сильный защитник. Не вижу у него слабых сторон. Нужно приобретать уверенность через игровую практику, и он будет очень хорошим защитником. Есть шансы, что заиграет в НХЛ.

— Приходится быть для него дядькой, ментором?

— Да, можно и так сказать. Непривычно, время летит — уже ребята 2005 года играют.

— Он «звезду» не словил?

— Нет. Думаю, и не словит. Ему нужно доказывать свою состоятельность здесь. Он в хорошей команде, у него большие шансы прибавить во многих аспектах. Дмитрий Сергеевич [Юшкевич] много уделяет ему внимания как молодому игроку. Понимает, что он может достичь высокого уровня.

— В этом сезоне вы должны провести 500-й матч в регулярках и 600-й в целом в КХЛ. Чувствуете такой багаж за плечами?

— Если сесть и подумать, то да. Играл во многих местах столько лет. С другой стороны, вообще не чувствую. Хочется играть ещё и ещё.

— Доиграть до 1000 планируете?

— Тут уже как бог даст (улыбается).