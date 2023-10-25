Защитник «Металлурга»: каждое утро смотрю хайлайты Малкина, Женя — молодчик!

Защитник «Металлурга» Данил Гололобов рассказал о поражении от «Трактора» (2:4) и оценил игру российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Матчи с «Трактором» самые принципиальные? Да, конечно, Челябинск – Магнитогорск – это Уральское дерби. Застал это ещё в МХЛ, играл против них в плей-офф. Поэтому для меня эти матчи принципиальные.

Как так получилось, что «Трактор» повёл 4:0 по итогам двух периодов? Много создали, но ничего не забили. На пустом месте «привезли» себе голы. Надо работать над ошибками, исправляться. Оказались не готовы или есть другая причина? Я бы не сказал, что именно были не готовы. Может быть сейчас такой психологический момент у команды. Думаю, дальше нормально всё будет.

Чего не хватает команде для более стабильных выступлений? Реализации. Очень много бросаем, очень много играем в зоне атаки, но не можем довести дело до логического завершения.

Насколько слежу за стартом сезона Евгения Малкина в НХЛ, у которого восемь очков в шести матчах? Слежу, просыпаюсь каждое утро, просматриваю хайлайты. Да, смотрю за ним, Женя – молодчик, здорово начал сезон. Малкин переживает вторую молодость? Даже не знаю, возможно (улыбается)», — сказал Гололобов в интервью Metaratings.ru.

В следующем матче команды вновь встретятся между собой, но уже в Челябинске. Игра запланирована на 27 октября и начнётся на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в 17:00 мск.